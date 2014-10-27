В США прокомментировали утверждения Варшавы о нарушении Белоруссией границы Польши

Патрик Райдер оценил защиту территории НАТО.

Власти США готовы взаимодействовать с союзниками для защиты территории стран Североатлантического альянса. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Таким образом чиновник оценил утверждения Варшавы о нарушении государственной границы Польши вертолетами Ми-8 и Ми-24 ВВС и войск противовоздушной системы Белоруссии.

Сейчас нечего объявить о каких-либо дополнительных изменениях расстановки сил в НАТО. Что касается обороны Польши, я бы направил вас в польское министерство обороны. Патрик Райдер, пресс-секретарь ВВС США

Эксперт добавил, что власти США и далее будут серьезно относиться к безопасности стран-участниц НАТО, а также взаимодействовать со своими международными союзниками и партнерами по гарантиям того, что каждый квадратный дюйм территории военного блока остается под защитой.

Военные США в Нигере приостановили сотрудничество с ВС этой страны.

Фото и видео: YouTube / Defense Now