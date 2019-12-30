Госдепартамент отреагировал на договоренности Киева и Москвы.

В США прокомментировали транзит российского газа через Украину. Америка считает сохранение договоренностей между странами важным фактором противостояния. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на сотрудников Госдепартамента страны.

В документе ведомства говорится о том, что Вашингтон будет поддерживать энергетическую независимость Киева. США хочет видеть Украину независимой от российского доминирования. Чиновники напомнили, что конгресс принял закон о санкциях против газовых потоков. Речь идет о строительстве "Северного потока - 2", а также работе "Турецкого потока".

Ранее Piter.tv писал о том, что "Северный поток-2" получил помощь от Запада вопреки санкциям.