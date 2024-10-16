В США призвали не сравнивать поддержку, которую оказывают Украине и Израилю

Сабрина Сингх прокомментировала отказ разрешать ВСУ использовать ПРО THAAD в Румынии и Польше.

В американском министерстве по обороне призвали не сравнивать поддержку, которую власти США оказывают Украине и Израилю. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница указала прессе, что региональные конфликты на указанных территориях требуют разных возможностей и подходов от администрации Белого дома. Для объяснения ситуации спикер воспользовалась фразеологическим оборотом: "Это все равно, что сравнивать яблоки с апельсинами". Соответствующей фразой в ведомстве прокомментировали ситуацию, по которой системы противоракетной обороны THAAD, размещенные в Польше и Румынии, не используются для защиты киевского режима.

Разные возможности, разные войны, разные регионы, и обязательства перед Израилем и Украиной также различаются. Мы поддерживаем как Украину, так и Израиль в зависимости от их специфических запросов и задач. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сабрина Сингх добавила, что в Вашингтоне продолжают поддерживать обе страны, учитывая их "уникальные потребности" на поле боя.

США не рассматривают ситуацию на Ближнем Востоке как масштабный конфликт.

Фото и видео: YouTube / Defense Now