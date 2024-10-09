США не рассматривают ситуацию на Ближнем Востоке как масштабный конфликт

Сабрина Сингх оценила оперативную обстановку на Ближнем Востоке.

Американское министерство по обороне не считает, что ситуация на Ближнем Востоке приняла характер масштабного конфликта в регионе после переброски части израильских войск на территорию Ливана. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница добавила, что за счет боевых действий в соседней стране еврейское государство намерено сформировать буферную зону, на территорию которой смогут вернуться граждане, ранее перемещенные из-за атак, проводимых шиитской организацией "Хезболлах" 8 октября 2023 года.

Мы все еще не оцениваем это как более масштабную войну. Так что, думаю, пора взглянуть на ситуацию в перспективе. Война, по нашим оценкам, еще сдерживается Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

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Фото и видео: YouTube / Defense Now