Министр обороны Израиля отложил визит в Вашингтон

Сабрина Сингх указала на т о, что Йоав Галант перенес дату своей поездки в Вашингтон.

Министр обороны Израиля отложил официальный рабочий визит в столицу США, запланированный на 9 октября. В американском профильном ведомстве отказались раскрыть причину переноса встречи. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница пояснила, что руководство еврейского государства уведомило коллег о переносе дат приезда в страну Йоава Галанта.

Нам только что сообщили, что министр Галант отложит поездку в Вашингтон. С этим вопросом вам следует обратиться к израильтянам. Мне только что сообщили о том, что он отложил визит. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Однако шеф Пентагона Ллойд Остин "ассчитывает вскоре провести со своим коллегой встречу. Дополнительно Сингх прокомментировала вопрос прессы о том, отразится ли тем или иным образом перенос визита израильского министра на ходе двусторонних переговоров относительно возможного ответа на ракетный удар со стороны Ирана. В Вашингтоне отметили, что не намерены оценивать израильские операции в регионе.

Пентагон отверг заявление Зеленского о затягивании Западом поставок ракет Киеву.

Фото и видео: YouTube / Defense Now