Сабрина Сингх опровергла слова украинского лидера.

В американском министерстве по обороне отметили, что располагают ограниченным арсеналом ракет большой дальности. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница прокомментировала таким образом слова лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что коллективный Запад якобы затягивает поставки собственного оружия для армии Украины.

Нет. Я бы сказала, запасами, будь то ATACMS, Storm Shadow/Scalp или какие-то другие, обладает несколько стран. Их количество ограничено. Мы не затягиваем процесс.Нынешняя администрация привержены тому, чтобы Украина получала необходимое для самозащиты. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Эксперт добавила, что корреспонденты говорят о ракетах-перехватчиках, количество которых ограничено на вкладах. В связи с этим обстоятельством Пентагону требуется оценивать собственную боеготовность, а министр Ллойд Остин держит ситуацию в уме.

Пентагон пока не называет сроки начала обучения 18 летчиков ВСУ применению F-16.

Фото и видео: YouTube / Defense Now