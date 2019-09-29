В США призывают не пускать Россию на Луну

Такое мнение выразил журналист The Wall Street Journal Тейлор Динерман.

Автор вспомнил о том, что Россия и США могут начать сотрудничество в создании международной окололунной станции Gateway. По его мнению, взаимодействие двух стран приведет к тому, что РФ может создать свою базу на земном спутнике.

Динерман также считает, что после сотрудничества Америки с Россией на Луне может появиться и Китай. Автор в своей колонке рассуждает, хватит ли средств у российской стороын на участие в проекте и указывает, что США вместо сотрудничества с Москвой могли бы направить деньги на частные компании, например, SpaсeX.

Ранее мы сообщали о том, что ушел из жизни Герой Советского Союза – космонавт Геннадий Манаков.

Видео: The Gateway Foundation / YouTube