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В США призывают не пускать Россию на Луну

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Такое мнение выразил журналист The Wall Street Journal Тейлор Динерман.

Автор вспомнил о том, что Россия и США могут начать сотрудничество в создании международной окололунной станции Gateway. По его мнению, взаимодействие двух стран приведет к тому, что РФ может создать свою базу на земном спутнике. 

Динерман также считает, что после сотрудничества  Америки с Россией на Луне может появиться и Китай. Автор в своей колонке рассуждает, хватит ли средств у российской стороын на участие в проекте и указывает, что США вместо сотрудничества с Москвой могли бы направить деньги на частные компании, например, SpaсeX.  

Ранее мы сообщали о том, что ушел из жизни Герой Советского Союза – космонавт Геннадий Манаков.

Видео: The Gateway Foundation / YouTube

Теги: китай, космос, лунная программа, политика, россия, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Тема дня,

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