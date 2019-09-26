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Умер Герой Советского Союза космонавт Геннадий Манаков

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Космонавту было 69 лет.

В возрасте 69-ти лет умер Герой Советского Союза Манаков Геннадий Михайлович. Об этом сообщили на сайте Российской Ассоциации Героев.

Геннадий Манаков – Герой Советского Союза, командир космического корабля (КК) "Союз ТМ-10" и орбитального научно-исследовательского комплекса (ОК) "Мир", лётчик-космонавт СССР № 69, полковник.

Российская Ассоциация Героев выразила соболезнования семье и близким космонавта.

Также сегодня умер экс-президент Франции Жак Ширак.

Видео: YouTube/ Роскосмос ТВ

Теги: геннадий манаков, герой советского союза, умер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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