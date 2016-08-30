Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Политику было 86 лет.

В четверг, 26 сентября, стало известно о смерти бывшего президента Франции Жака Ширака. Политик скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на семью умершего.

В сообщении говорится, что Жак Ширак "угас" сегодня утром в окружении близких. Эту информацию передал зять бывшего главы Франции Фредерик Сала-Бару. Причины смерти не уточняются.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже. Возглавлял Францию на протяжении 12 лет с 1995 по 2007 гг.

16 мая 2007 год Жак Ширак сложил свои полномочия президента и покинул Елисейский дворец. С этого момента он стал пожизненным членом Конституционного совета Франции. Начиная с 15 ноября участвовал в его заседаниях. 15 декабря 2011 года был осужден на 2 года условно за превышение служебных полномочий и растрату.

Видео: YouTube / AP Archive, France 3 Centre-Val de Loire