Документ осталось подписать Дональду Трампу.

В США приняли закон о санкциях против Китая. Об этом сообщили журналисты из Reuters. Они рассказали, что американский Конгресс утвердил законопроект, разрешающий вводить строгие ограничения по отношению к гражданам КНР, виновным в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В частности, чиновники хотят отказывать иностранцам в визе и замораживании их собственности на территории США.

Напомним, что ранее данный законопроект приняли в палате представителей. "За" данную инициативу парламентарии проголосовали практически единогласно. "Против" выступил лишь один человек. Впервые данное заседание проводилось в удаленном формате.

Ранее законопроект о введении новых санкций был одобрен в Сенате США. После утверждения закона в палате представителей и Конгрессе документ должен подписать президент страны Дональд Трамп.

США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга.