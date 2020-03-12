Страны якобы пытаются повлиять на отрасль в Америке.

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге. Эти хочет заняться американский Альянс производителей энергоносителей. Эксперты считают, что демпинг связан с ущербом местных нефтепроизводителям. Саудовская Аравия и Москва наводнили мировой рынок топливом ради "атаки" на отрасли США.

Они используют в своих интересах коронавирус, чтобы сосредоточиться на этой отрасли и опустошить ее прокомментировали авторы обращения

Американцы добавили, что действия иностранных коллег вредят отрасли. По мнению экспертов, обе страны понимают это, но не предпринимают соответствующих мер. Экс-советник президента США по энергетике Гарольд Хамм в интервью журналистам Fox Business отметил, что Америке безусловно удастся остановить противников.

Ранее СМИ узнали об общении Трампа с российскими чиновниками из-за нефти.

