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lesjasap
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В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

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Страны якобы пытаются повлиять на отрасль в Америке.

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге. Эти хочет заняться американский Альянс производителей энергоносителей. Эксперты считают, что демпинг связан с ущербом местных нефтепроизводителям. Саудовская Аравия и Москва наводнили мировой рынок топливом ради "атаки" на отрасли США.

Они используют в своих интересах коронавирус, чтобы сосредоточиться на этой отрасли и опустошить ее

прокомментировали авторы обращения

Американцы добавили, что действия иностранных коллег вредят отрасли. По мнению экспертов, обе страны понимают это, но не предпринимают соответствующих мер. Экс-советник президента США по энергетике Гарольд Хамм в интервью журналистам Fox Business отметил, что Америке безусловно удастся остановить противников.

Ранее СМИ узнали об общении Трампа с российскими чиновниками из-за нефти.
 

Теги: демпинг, нефть, саудовская аравия, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 14:20

Америка тоже понимает, что её санкции вредят России, но не предпринимает мер.... 

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Аноним
Сегодня 14:32

писец приходит сланцевой пиндосовской нефти

 

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