В США при обрушении инсталляции Lego пострадали по меньшей мере 10 человек

Американцы пострадали во время празднования Нового года.

На территории американского города Пибоди в штате Массачусетс при обрушении масштабной инсталляции Lego на новогоднем мероприятии пострадали по меньшей мере десять человек. Причина инцдента усточняется. Соответствующее заявление поступило от местных журналистов с телеканала CBS. В СМИ заметили, что среди пациентов, попавших в больницу из торгового центра, есть несовершеннолетние пациенты. Инцидент произошел во время торжества, на которое жители США пришли вместе с детьми. Программа предусматривала запуск воздушных шаров, которые при помощи сети были прикреплены к башне из конструктора.

Конструкция разрушилась и упала на людей с высоты около 4 метров. Среди пострадавших шесть детей и четверо взрослых, некоторые из них были госпитализированы. сообщение CBS

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ