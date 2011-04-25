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В США полиция арестовала хоккеиста "Вашингтона" Алексеева в состоянии опьянения

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Во время задержания хоккеиста один из правоохранителей применил перцовый баллончик.

В США полиция арестовала хоккеиста "Вашингтона" Александра Алексеева в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил портал ARL Now.

Инцидент произошел в ночь на 17 мая в округе Арлингтон. Один из очевидцев сообщил полицейским о драке возле одного из заведений. Во время задержания хоккеиста один из правоохранителей применил перцовый баллончик.

Алексееву предъявили обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте. 25-летнего россиянина доставили в полицейский участок. В клубе заявили, что уже осведомлены о ситуации с хоккеистом.

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Александр Алексеев провел в составе "Вашингтона" восемь матчей. Он также провел 10 игр в Кубке Стэнли.

Ранее мы сообщали, что "Флорида" разгромила "Торонто", Бобровский отразил 19 бросков.

Видео: YouTube / DC News Now

Теги: александр алексеев, задержание, полиция, сша, хк вашингтон кэпиталз
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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