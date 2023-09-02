В США полицейский застрелил беременную темнокожую девушку

Такая Янг погибла в больнице штата Огайо.

Полиция американского штата Огайо опубликовала в социальных сетях видео инцидента, в результате которого правоохранительные органы застрелили беременную темнокожую женщину. Инцидент произошел на территории парковки магазина. Соответствующие кадры опубликованы в эфире телеканала Fox News. В официальном заявлении говорится о том, что сотрудники закона вступили с погибшей изначально в контакт. Местную женщину по имени Такая Янг заподозрили в краже. Известно, что у женщины есть двое детей и она вынашивала третьего ребенка. Его жизнь также не удалось спасти.

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Инцидента запечатлела нагрудная камера, размещенная на форме одного из полицейских. В кадре зафиксировано как двое сотрудников полиции подошли к машине, которая собиралась уезжать. Оперативники попросили темнокожую женщину выйти, один из них встал перед машиной. В этот момент Такая Янг начала движение. В этот момент она говорит офицерам: "Вы что, собираетесь стрелять в меня?" После этой фразы один из полицейских оказался на капоте транспортного средства и выстелил через лобовое стекло в водителя. В результате машина проехала еще несколько метров. Такая Янг скончалась в больнице.

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Фото и видео: YouTube / CBS Evening News