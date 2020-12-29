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В США подростки убили девочку в прямом эфире

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Полицейские арестовали девушек 12,13 и 14 лет.

Четырех несовершеннолетних американок обвинили в убийстве после того, как одна из них зарезала 15-летнюю девочку в магазине Wallmart в штате Луизиана. Они при этом всё транслировали в прямом эфире Facebook. Об этом сообщило издание The Daily Dot.

Полицейские арестовали девушек 12,13 и 14 лет. По предварительным данным, одна из них ударила 15-летнюю знакомую во время ссоры около супермаркета. Девушка скончалась в больнице от полученных травм.

На видео было слышно, как одна из соучастниц преступления похвасталась убийством. Она добавила, что ударила ножом "эту с**** в сердце". Ноож подозреваемая украла в магазине. 

Петербуржец проведет 7 лет в колонии за убийство сожительницы.

Видео: Youtube/Joseph Morris

Теги: подростки, сша, убийство
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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