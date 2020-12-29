Петербуржец проведет 7 лет в колонии за убийство сожительницы

Мужчина избил пострадавшую по голове, шее и туловище, а затем задушил.

Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил Дениса Цепляева к семи годам в колонии строгого режима. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что 7 мая прошлого года Цепляев поссорился со своей сожительницей в квартире на Андреевской улице. В пылу гнева мужчина перешел от слов к силе и умышленно избил женщину неизвестным тупым предметом и ногами по голове, туловищу и конечностям. Злоумышленник ударил сожительницу не менее 27 раз, а затем задушил пострадавшую. Женщина скончалась на месте от закрытой тупой травмы шеи, осложнившейся механической асфиксией.

Помимо лишения свободы суд взыскал с мужчины более миллиона рублей в пользу родственника сожительницы.

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Фото: Piter.TV