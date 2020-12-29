Петербуржец попал в ДТП с припаркованным авто на угнанной иномарке приятеля

Угонщика уже задержали.

Днем 11 января в полицию обратился руководитель отделения одного из финансовых учреждений Петербурга. 32-летний мужчина сообщил, что приятель угнал его "Киа Рио", пока автовладелец вышел из машины в магазин на Дунайском проспекте.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, 65-летний знакомый заявителя сидел на пассажирском сидении во время поездкой, а затем воспользовался уходом приятеля и оставленными в машине ключами. Злоумышленник пересел на водительское сиденье и уехал с места остановки. После этого на улице Ярослава Гашека мужчина совершил ДТП с припаркованным на проезжей части "Ситроеном" и бросил машину друга, скрывшись с места аварии. Позднее сам хозяин иномарки нашел помятый автомобиль на месте ДТП.

Угонщика задержала полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге арестовали пьяного водителя каршеринга, по чьей вине погибла девушка.

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