Во Флориде пастора арестовали за поцелуи с 15-летним подросток

По данным NBC Miami, также пастор пообещал в следующий раз заняться с юношей сексом.

Во Флориде полиция арестовала 44-летнего пастора за поцелуи с 15-летним подростком. Об этом сообщил Daily Mail.

По данным издания, пастор по имени Морис Дейв Лин предложил юноше помочь с покупкой школьных принадлежностей. Когда они вернулись, юноша пригласил пастора зайти к нему домой. Мужчина сразу же уточнил, есть ли кто-то дома, школьник ответил отрицательно. Тогда пастор принялся целовать подростка. По данным NBC Miami, также пастор пообещал в следующий раз заняться с юношей сексом.

За освобождение пастора судья назначил залог в виде 75 тысяч долларов.

Ранее "Лысый из Brazzers" попал в церковную брошюру о семейных ценностях.

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