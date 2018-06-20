"Лысый из Brazzers" попал в церковную брошюру о семейных ценностях

Священники признались, что не знают таких актеров, как Джонни Синс и Джейден Джеймс и просто искали в Интернете картинку ругающейся пары.

В Испании, в провинции Понтеведра, священники создавали брошюры с советами для каждой семьи и по незнанию использовали фотографию порноактера. Об этом сообщает Mirror.

Два священника, 77-летний Антонио Варела и 34-летний Вентура Мартинез решили создать очередную листовку для своих прихожан. Написали текст, выбрали фото и разослали их 1300 прихожанам. Один из них опознал людей на фото и очень удивился.

Священники признались, что не знают таких актеров, как Джонни Синс и Джейден Джеймс и просто искали в Интернете картинку ругающейся пары.

Этот забавный случай может дать некоторым людям ещё один шанс позлорадствовать по поводу нашей церкви. Но главное, что 1300 человек всё-таки прочитали эту листовку Вентура Мартинез, священник

Фото: CEN/Parroquia San MartÃ­n de O G