В США отрицают изучение трех сценариев применения силы против Венесуэлы

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе отрицает, что рассматривает три сценария применения военной силы в отношении Венесуэлы с целью свержения ее президента Николаса Мадуро. Соответствующий комментарий через социальные сети сделал посланник главы США по особым поручениям Ричард Гренелл. Он оценил публикацию издания The New York Times (NYT), заметив, что статья полна ошибок.

Это не новостной материал, а комментарий, место которому - на редакционной полосе. Ричард Гренелл, сотрудник Белого дома

Ранее журналисты из NYT написали о том, что федеральное правительство США изучает три возможных сценария проведения военной операции против властей из Каракаса с целью отстранения Николаса Мадуро от власти. Первый вариант предусматривает нанесение воздушных ударов по военным объектам Венесуэлы для ослабления внутренней поддержки политика со стороны местных Вооруженных сил. Далее Вашингтон изучает вероятность использования спецназа ВМС США для захвата или убийства президента Венесуэлы. При третьем сценарии американцы могут направить в Венесуэлу свои силы для захвата аэропортов, нефтяных месторождений и ряда инфраструктурных объектов. В СМИ сообщили, что часть должностных лиц Белого дома высокого ранга, включая государственного секретаря Марко Рубио и заместителя главы аппарата сотрудников Белого дома Стивена Миллера, настаивает на силовом решении вопроса с Венесуэлой.

