В США оценили возможность встречи Путина и Байдена

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена могла бы состояться только после контактов на уровне глав МИД. Однако в настоящее время ничего такого не планируется.
Мы никогда не будем полностью закрывать дверь дипломатии, и я не думаю, что госсекретарь поступил таким образом. Но развивая то, что он сказал - дипломатия не принесет успеха, если Россия не изменит свой курс.
Джен Псаки, официальный представитель Белого дома
По словам Псаки, что встреча двух лидеров может состояться в случае, если Россия пойдет на деэскалацию. Она отметила, что контакты между Путиным и Байденом остаются вариантом действий, но пока они являются несвоевременными.
Ранее Байден заявил, что США перенаправят военных в страны Балтии.
Видео: The White House
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