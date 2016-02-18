В США оценили возможность встречи Путина и Байдена

На данном этапе встреча не планируется.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена могла бы состояться только после контактов на уровне глав МИД. Однако в настоящее время ничего такого не планируется.

Мы никогда не будем полностью закрывать дверь дипломатии, и я не думаю, что госсекретарь поступил таким образом. Но развивая то, что он сказал - дипломатия не принесет успеха, если Россия не изменит свой курс. Джен Псаки, официальный представитель Белого дома

По словам Псаки, что встреча двух лидеров может состояться в случае, если Россия пойдет на деэскалацию. Она отметила, что контакты между Путиным и Байденом остаются вариантом действий, но пока они являются несвоевременными.

Ранее Байден заявил, что США перенаправят военных в страны Балтии.

Видео: The White House