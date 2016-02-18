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США перенаправят военных в страны Балтии

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Данное решение носит сугубо оборонительный характер.

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме заявил, что дополнительные американские силы, которые находятся в Европе, будут переброшены в страны Балтии. Это необходимо, по словам американского президента, в связи с ситуацией вокруг Украины.

Я санкционировал переброску дополнительных сил и оборудования США, дислоцированных в Европе, на усиление наших балтийских союзников - Эстонии, Латвии и Литвы.

Джо Байден, президент США 

Байден подчеркнул, что соответствующее решение носит сугубо оборонительный характер.

Ранее мы сообщали, что США вводят санкции в отношении суверенного долга России. 

Видео: The White House

Теги: американские военные, джо байден президент сша, ситуация вокруг украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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