США перенаправят военных в страны Балтии

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме заявил, что дополнительные американские силы, которые находятся в Европе, будут переброшены в страны Балтии. Это необходимо, по словам американского президента, в связи с ситуацией вокруг Украины.
Я санкционировал переброску дополнительных сил и оборудования США, дислоцированных в Европе, на усиление наших балтийских союзников - Эстонии, Латвии и Литвы.
Джо Байден, президент США
Байден подчеркнул, что соответствующее решение носит сугубо оборонительный характер.
Ранее мы сообщали, что США вводят санкции в отношении суверенного долга России.
Видео: The White House
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