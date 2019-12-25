В США объявлены номинанты на телевизионную премию Эмми

Лидером по числу номинаций стал минисериал HBO "Хранители".

Американская телевизионная академия назвала претендентов на телевизионную премию "Эмми". Очередная, 72-я по счету, церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе 20 сентября.

Лидером по числу номинаций стал минисериал HBO "Хранители". Он претендует на награду в 26 категориях. Следом идет комедия "Удивительная миссис Мейзел" с 20-ю номинациями. За ней – криминальная драма от Netflix "Озарк", у которой 18 номинаций.

В категории "Лучшая драматическая актриса" представлены Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу"), Оливия Колман ("Корона"), Джоди Комер ("Убивая Еву"), Лора Линни ("Озарк"), Сандра О ("Убивая Еву") и Зендея ("Эйфория", Euphoria). На звание "Лучшей комедийной актрисы" претендуют Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня"), Кэтрин О"Хара ("Шиттс Крик"), Исса Рэй ("Белая ворона") и Трэси Эллис Росс ("Черная комедия").

Награду в номинации "Лучший комедийный актер" хотят получить Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Дон Чидл ("Черный понедельник"), Тед Дэнсон ("В лучшем мире"), Майкл Дуглас ("Метод Комински"), Юджин Леви ("Шиттс Крик") и Рами Юсеф ("Рами").

Лидером по числу номинаций среди телевизионных компаний стал Netflix. Продукция этой компании получила в общей сложности 160 выдвижений на премию "Эмми" в этом году.

Премия "Эмми" присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, которые транслируются в прайм-тайм. Церемонию вручения наград будет транслировать телекомпания ABC.

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Фото: emmys.com