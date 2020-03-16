В США объяснили создание российского "Бурак-М"

The Drive рассказало о причинах необходимости России иметь подобные устройства в Атлантике и Арктике.

В США объяснили создание российского буя "Бурак-М". Издание The Drive считает, что Россия нуждается в средствах противолодочной авиации из-за действий США. По словам иностранных экспертов, Россия увеличивает число патрулирований подлодок РФ в Атлантической океане и Арктике.

Авторы материала пояснили, что Америка в последнее время активизировала усилия, связанные с противолодочными операциями. "Бурак-М" появился в качестве ответа западу на их противодействие российским подлодкам. РФ стремится защитить собственные субмарины от противника. Для этого кроме "Бурак-М" разрабатываются новые беспилотники.

The Drive привел данные о ежегодных затратах ВМС США на закупку буев. Речь идет о приобретении десятков тысяч устройств. На данные нужны правительство страны выделяет по 200 млн долларов.

Ранее Российские субмарины станут невидимыми для противника.

Видео: YouTube/Wendover Productions, World of Warships Official Channe