The National Interest объяснил положение РФ в мире.

В США объяснили ненужность России авианосцев. По мнению журналистов из The National Interest, РФ является выдающейся сухопутной державой.

Поэтому стремления Кремля покорить море может остаться только на бумаге. Это связано с тем, что Китай, Ближний Восток и НАТО будут сдерживать РФ. Сейчас России не хватает денежных ресурсов, опыта и специалистов для разработки авианосцев. Однако Москве все же удается влиять на Европу, в особенности регионы Средиземного моря. Это происходит и без использования новых военных кораблей, способных перевозить истребители.

Ранее Россия вошла в список стран с самым сильным флотом.

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