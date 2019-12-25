В 19FortyFive рассказали, как РФ защищает свою территорию с помощью ПВО.

В США объяснили, как "лучший в мире" стелс-истребитель взломает систему ПВО России. Портал 19FortyFive считает, что F-35 Lightning II сможет сделать ключевой миссией противодействие российским и китайским противовоздушным системам. Аналитик Эли Фурман называет истребитель пятого поколения самым передовым и способным выполнять широкий спектр задач.

В случае войны F-35 должен будет бросить вызов современным системам ПВО России и Китая. Это станет наиболее важной миссией этого американского истребителя. F-35 обладает впечатляющими возможностями скрытности. Поэтому он идеально подходит для проникновения в защитные зоны ПВО противника. Эли Фурман, эксперт из США

Специалист уточнил, что страны используют многоуровневый подход к защите ПВО. В формировании "купола" участвуют комплексы различной дальности. На первом уровне находятся С-200 и С-400 большой дальности. Они охватывают диаметр до 800 километров. на втором уровне используются С-300, а третий уровень защищают мобильные комплексы малой дальности. Они прикрывают важные объекты, такие как военные базы. Однако F-35 Lightning II способен "взломать" оборону за счет своих характеристик по скрытности.

Истребитель F-35 ВВС США может разорить Пентагон уже к началу 2036 года.

Фото: Erik Johnston