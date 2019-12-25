Истребитель F-35 ВВС США может разорить Пентагон уже к началу 2036 года

Счетная палата США просчитала риски, связанные с обслуживанием истребителей пятого поколения.

Американский истребитель F-35 Lightning II может разорить Военно-воздушные силы Пентагона уже к началу 2036 года. Такое заявление сделали журналисты из издания Defense News. В СМИ сослались на отчет Счетной палаты США. В документе говорится о том, что для самолетов пятого поколения наступает переломный момент. При сохранении действующих эксплуатационных расходов разрыв между фактической и запланированной стоимостью обслуживания этих средств составляет порядка шести млрд долларов.

Эксперты полагают, что пиковые значения будут достигнуты к 2036 году во время операций ВВС США, Корпуса морской пехоты и ВМС США. Использование истребителей F-35 приведет к трудностью с поддержанием их боеготовности. Специалисты предложили сократить средства на обслуживание самолетов для ВВС на 4,4 млрд долларов (на 47%), для КМП - на 900 млн долларов, для ВМС - на 655 млн долларов (14%).

При этом у головного подрядчика Lockheed Martin и Пентагона различаются подходы к снижению затрат на обслуживание F-35 Lightning II.

Объяснена невозможность США производить F-22.

Фото: Erik Johnston