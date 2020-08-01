Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отметила, что Америка должна защищать свою безопасность и избирательную систему.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что в США обвинили Россию во вмешательстве в еще не состоявшиеся выборы. С соответствующим заявлением выступила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Пелоси отметила, что Америка должна защищать свою безопасность и избирательную систему.

Россия снова вмешивается в наши выборы, об этом нам рассказала разведка. Нэнси Пелоси.

Также спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отметила, что власти США должны обеспечить возможность и очного, и онлайн-голосования.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп намерен официально запретить в США социальную сеть TikTok.

Видео: YouTube/БИЗНЕС Online