В субботу, 1 августа, стало известно о том, что в США обвинили Россию во вмешательстве в еще не состоявшиеся выборы. С соответствующим заявлением выступила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Пелоси отметила, что Америка должна защищать свою безопасность и избирательную систему.
Россия снова вмешивается в наши выборы, об этом нам рассказала разведка.
Нэнси Пелоси.
Также спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отметила, что власти США должны обеспечить возможность и очного, и онлайн-голосования.
Ранее мы сообщали о том, что Трамп намерен официально запретить в США социальную сеть TikTok.
Видео: YouTube/БИЗНЕС Online
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все