В основном соцсетью пользуются подростки и дети младшего возраста.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Трамп намерен официально запретить в США социальную сеть TikTok. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп отметил, что он имеет все экономические полномочия и может подписать соответствующий исполнительный указ.

Раз затронули TikTok, мы запрещаем их в США Дональд Трамп, президент США

Госсекретарь США Майк Помпео также говорил о запрете TikTok в США. Он заявил, что Вашингтон всерьез думает о об ограничениях на установку китайских приложений.

Ранее мы сообщали о том, что Польша анонсировала выпуск собственных электрокаров.

Видео:YouTube / ABC News