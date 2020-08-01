В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Трамп намерен официально запретить в США социальную сеть TikTok. Об этом сообщает ТАСС.
Трамп отметил, что он имеет все экономические полномочия и может подписать соответствующий исполнительный указ.
Раз затронули TikTok, мы запрещаем их в США
Дональд Трамп, президент США
Госсекретарь США Майк Помпео также говорил о запрете TikTok в США. Он заявил, что Вашингтон всерьез думает о об ограничениях на установку китайских приложений.
Ранее мы сообщали о том, что Польша анонсировала выпуск собственных электрокаров.
Видео:YouTube / ABC News
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