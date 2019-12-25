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В США обнаружили акулу-людоеда рекордных размеров
Сегодня, 10:42
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В США обнаружили акулу-людоеда рекордных размеров

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Ее вес составил около 750 килограммов.

В США обнаружили самца акулы-людоеда рекордных размеров. Об этом сообщает MassLive.

Акулу обнаружили у берегов города Нантакет. Особь достигает в длину 4,2 метра. Ее вес составил около 750 килограммов. Отмечается, что это самая крупная акула в истории исследований, проводимых организацией OCEARCH. Саму акулу называли Контендер, который связан с компанией-партнером организации Contender Boats.

Ранее ученые объяснили редкое появление дельфинов у берегов Петербурга.

Фото: pxhere.com

Теги: акула-людоед, размер, рекорд, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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