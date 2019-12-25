В США обнаружили акулу-людоеда рекордных размеров

Ее вес составил около 750 килограммов.

В США обнаружили самца акулы-людоеда рекордных размеров. Об этом сообщает MassLive.

Акулу обнаружили у берегов города Нантакет. Особь достигает в длину 4,2 метра. Ее вес составил около 750 килограммов. Отмечается, что это самая крупная акула в истории исследований, проводимых организацией OCEARCH. Саму акулу называли Контендер, который связан с компанией-партнером организации Contender Boats.

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