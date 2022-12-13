Линда Томас-Гринфилд ответила на вопрос СМИ в ходе брифинга.

В США не ожидают, что КНР представит альтернативную резолюцию по Украине на заседании ГА ООН. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделала американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Мы не ожидаем и не прогнозируем, что Китай представит какой-либо документ. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

Напомним, что 22 февраля возобновляется работа специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Ожидается, что 23 февраля участники ГА Всемирной организации проголосуют по проекту резолюции об урегулировании на основе мирного плана, который ранее выдвинул украинский президент Владимир Зеленский. А 18 февраля начальник канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политического бюро Ван И сообщил общественности о том, что Пекин к годовщине начала специальной военной операции России на Украине создает собственный документ о позиции КНР по мирному урегулированию конфликта.

США выступают за реформу СБ ООН за счет включения стран Африки и Латинской Америки.

Фото и видео: Организация объединенных наций