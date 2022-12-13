США выступают за реформу СБ ООН за счет включения стран Африки и Латинской Америки

Линда Томас-Гринфилд рассказала о необходимости реформирования Совбеза.

Американские власти выступают за реформу Совета Безопасности ООН за счет включения в структуру стран Африки и Латинской Америки. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга во внешнеполитическом ведомстве в Вашингтоне перед журналистами сделала постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. Дипломат видит необходимым создать дополнительные места постпредов СБ. Спикер не стала обозначать конкретные государства, которые могут стать участниками заседаний.

Мы начали обсуждения. Как объявил президент США в сентябре, в ходе недели высокого уровня ГА ООН мы поддерживаем реформу Совета Безопасности ООН и включение дополнительных постоянных членов Совета Безопасности, а также новых избранных. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

Постпред США в ООН попросила Иран и КНДР не поставлять оружие России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State