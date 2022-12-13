Постпред США в ООН попросила Иран и КНДР не поставлять оружие России

Линда Томас-Гринфилд обвинила Северную Корею и Иран в помощи России на СВО.

Американский постоянный представитель в ООН Линда Томас-Гринфилд попросила Иран и КНДР не поставлять оружие России. Соответствующее заявление дипломат сделала в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Спикер США отметила, что Тегеран якобы может направить Москве собственные баллистические ракеты, а Северная Корея - другие виды оружия. Иностранка уверена, что далее эти вооружения будут использоваться сотрудниками частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Линда Томас-Гринфилд не стала приводить никаких доказательств своим словам и обвинениям в отношении РФ, Ирана и КНДР по таким поставкам или их планам. Она также не стала говорить о военной помощи киевскому режису, которую оказывает Запад.

Мы полагаем, что Иран сейчас рассматривает возможность послать сотни баллистических ракет России в нарушение резолюций СБ ООН. Мы призываем Иран сменить курс и не делать этих шагов. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

Томас-Гринфилд объявила о том, что с августа 2022 года Иран передал России "сотни БПЛА в нарушение резолюции СБ ООН 2231", а в прошлом месяце КНДР направила реактивные пехотные установки и ракеты России для использования их "Вагнером". Вашингтон не исключает и дальнейшие военные поставки Москве от данных государств. Напомним, что власти КНДР уже опровергали подобные сообщения.

США в ООН призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке.

Фото и видео: Организация Объединенных наций