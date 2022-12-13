США в ООН призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке

Линда Томас-Гринфилд напомнила о важности зерновой сделки в Черном море.

США призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООн сделала постоянный американский представитель при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. Дипломат уверена в том, что Москва затягивает сроки досмотров кораблей, которые идут в рамках заключенной трехсторонней черноморской зерновой инициативы. Вашингтон добавил, что эти операции не поспевают за высоким спросом в мире на сельскохозяйственную продукцию.

Из-за целенаправленного замедления Россией инспекций десятки судов ожидают отправки и еще десятки ждут досмотра, прежде чем они смогут доставить зерно. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

По словам американки, на текущий момент задержка составляет 2,5 миллиона тонн зерна, которые простаивают в морских портах.

США обвинили Россию и Китай в блокировании реакции СБ ООН на испытания КНДР.

Фото и видео: Организация Объединенных наций