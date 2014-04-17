США обвинили Россию и Китай в блокировании реакции СБ ООН на испытания КНДР

Линда Томас-Гринфилд призвала СБ ООн принять резолюцию из-за действий Северной Кореи.

Власти США обвинили Россию и Китай в блокировании реакции Совета Безопасности ООН на ракетные испытания КНДР (Северной Кореи). Соответствующее заявление в ходе заседания Совета Безопасности коллегам сделала американский постоянный представитель при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. Она напомнила, что на прошлой неделе страна запустила свою новую межконтинентальную баллистическую ракету, пролетевшую порядка тысячи километров на дальность, а также 6,1 километров в высоту.

Это уже десятый раз, который мы оставляем без существенной реакции. Причина проста – два члена СБ ООН с правом вето позволяют и поощряют. Вопиющий обструкционизм со стороны этих двух членов подвергает риску регион северо-восточной Азии. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в СБ ООН

Стоит уточнить, что по словам заместителя российского постоянного представителя в Совбезе ООН Анны Евстигнеевой, на самом деле власти КНДР последовательно и "закономерно" реагируют на масштабные военные учения американской стороны и их международных союзников в регионе.

В ФАО услышали предложение России по бесплатному экспорту зерна.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций