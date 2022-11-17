В ФАО услышали предложение России по бесплатному экспорту зерна

В Африку отправятся 500 тонн российских удобрений.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) услышали предложение России по бесплатному экспорту зерна для развивающихся и нуждающихся государств. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал директор отделения для связи с Москвой Олег Кобяков. Чиновник пояснил, что решение о судьбе 500 тонн сельскохозяйственной продукции, которые страны ЕС держали "в заложниках" в собственных морских портах.

Я уверяю, что предложение российских властей услышано, в том числе услышано ООН, и эти вопросы сейчас прорабатываются как раз по линии большой ООН. Олег Кобяков, представитель РФ

Эксперт напомнил СМИ о том, что за зерновую сделку и за реализацию международного меморандума, подписанного также ООН, лично отвечает заместитель генерального секретаря Всемирной Организации Антониу Гутерриша по вопросам гуманитарной направленности Мартин Гриффитс, а также руководитель Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.

Шольц заявил об отсутствии санкций на российское зерно.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости