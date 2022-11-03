В Германии рассказали о важности экспорта пшеницы и ячменя на мировые рынки.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил об отсутствии санкций на российское зерно или удобрения со стороны Запада. Соответствующее заявление глава правительства Германии сделал в ходе общения с жителями города Гифхорн, расположенного на территории федеральной земли Нижняя Саксония. Чиновник отметил, что данные виды продовольствия можно экспортировать по всему миру.

Экспорт пшеницы, ячменя и всего прочего, что производится на Украине, а также в России, никогда не подпадал под санкции <...>, как утверждает Путин. На российское зерно нет санкций. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

В Германии напомнили, что РФ и Украина являются крупнейшими экспортерами пшеницы и прочих продуктов питания, поэтому Берлин видит важность в реализации обязательств по зерновой сделки между сторонами. Олаф Шольц озабочен тем, что возможности гуманитарного коридора сейчас ставятся под сомнение.

Шольц заявил, что на Украине присутствуют более 2 тыс. германских компаний.

Фото и видео: YouTube / WELT