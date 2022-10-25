Шольц заявил, что на Украине присутствуют более 2 тыс. германских компаний

В Германии рассказали о необходимости создания "климатически нейтральной" энергосистемы Украины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что на Украине присутствуют более 2 тысяч компаний, зарегистрированных в Германии. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе выступления на открытии международной конференции в Берлине, посвященной восстановлению страны после конфликта с Россией. Чиновник уточнил, что многие предприятия перестали работать на территории Украины из-за регионального кризиса. Другие же ждут того времени, когда смогут вернуться на этот рынок.

Более 2 тысяч немецких компаний работают на Украине. Многие из них в ориентированных на будущее отраслях, таких как цифровые технологии, IT или расширение использования возобновляемых источников энергии. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Олаф Шольц полагает, что в настоящее время одним из приоритетов является восстановление работы разрушенных электростанций и сетей, увеличение их эффективности. В Германии надеются постепенно сделать из национальной энергосистемы киевского режима "климатически нейтральный проект".

Шольц связал восстановление Украины после окончания конфликта с членством в ЕС.

Фото и видео: YouTube / phoenix