Шольц связал восстановление Украины после окончания конфликта с членством в ЕС

В Германии призвали делать инвестиции в развитие Украины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц связал восстановление Украины после окончания конфликта с членством страны в Евросоюза. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления в Берлине на пресс-конференции, посвященной международной конференции пятого немецко-украинского экономического форума.

Если мы восстанавливаем Украину, то делаем это с целью сделать Украину членом ЕС. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Глава правительства Германии уверен в том, что сектор логистики и транспорта Украины должны быть построены таким образом, чтобы страну можно было легко связать с ЕС. Олаф Шольц призвал дать подобные сигналы частным инвесторам. По мнению канцлера ФРГ, те бизнесмены, которые вкладывают денежные средства в восстановление Украины, инвестируют на самом деле в будущее страны-члена ЕС. Берлин призывает коллег из Киева улучшать рамочные условия для инвестиций, а также росту прозрачности процессов, к верховенству закона и борьбе с коррупцией.

Шольц заявил, что Запад намерен обеспечить оказание помощи Украине "на десятилетия" вперед.

Фото и видео: YouTube / phoenix