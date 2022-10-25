В Германии призвали создать "План Маршалла XXI века".

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Запад намерен обеспечить оказание помощи Украине "на десятилетия" вперед. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в Берлине, выступая с речью на международной конференции, посвященной вопросу восстановления Украины. Чиновник пояснил коллегам, что говорит о "Плане Маршалла XXI века". По словам иностранца, данное мероприятие является не просто донорским, а "нечто более фундаментальное".

Настал момент обсудить, каким должно быть будущее Украины и как его следует финансировать. Мы собрались сегодня здесь, чтобы рассмотреть, как обеспечить и поддерживать модернизацию Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Глава правительства Германии отметил, что поддержка киевского режима со стороны коллективного Запада является "правильным геополитическим решением". Олаф Шольц заверил, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется.

Шольц неожиданно отреагировал на слова избирателя о Путине.

Фото и видео: YouTube / phoenix