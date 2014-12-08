Шольц неожиданно отреагировал на слова избирателя о Путине

Канцлер Германии не ответил жителю Мюнхена на вопрос о том, снизит ли он цены на продукты.

Немецкий канцлер Олаф Шольц неожиданно отреагировал на слова избирателя о российском президенте Владимире Путине. Местный житель раскритиковал правительство за высокую стоимость жизни в ФРГ, а также призвал Шольца переговорить с Москвой. Инцидент произошел в Мюнхене, его засняли очевидцы на камеры, после чего опубликовали в социальных сетях.

Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста! призыв местного жителя

В ответ на эту просьбу Олаф Шольц только улыбнулся. Затем чиновник сел в служебный автомобиль и уехал.

Шольц: ФРГ переживет зиму, если продолжит адаптироваться к новым условиям.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье