Шольц: ФРГ переживет зиму, если продолжит адаптироваться к новым условиям

Канцлер Германии призывал диверсифицировать энергетическую и энергетическую сферу.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия переживет текущий зимний период в том случае, если продолжит адаптироваться к новым условиям в сфере энергетики и экономики. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего выступления перед журналистами в Берлине. Он призвал граждан, компании и политиков реагировать на изменившиеся условия.

Я рад сказать вам сегодня: если мы все продолжим адаптироваться к изменившейся ситуации - граждане, компании и политики, то мы благополучно переживем эту зиму. Олаф Шольц, канцлер Германии

Эксперт добавил, что власти ФРГ почти достигли цели по заполнению собственных газовых хранилищ на 95%. Лидер местного правительства добавил, что на текущий момент стране не следует ждать российских энергетических поставок, как и в обозримом будущем. Он призвал заниматься также политической диверсификацией. Олаф Шольц полагает, что требуется поддерживать европейские планы по налаживанию партнерских отношений в развивающихся регионах, включая Мексику и Чили, Индию и Австралию.

ФРГ хочет обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в Европу.

Фото и видео: YouTube / phoenix