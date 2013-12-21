ФРГ хочет обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в Европу

Канцлер Германии рассказал о том, какие страны могут поставлять голубое топливо Берлину.

ФРГ хочет обсудить с Норвегией и США, а также другими международными поставщиками энергетических ресурсов снижение цен на поставки природного газа в Европу. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции сделал немецкий канцлер Германии Олаф Шольц. Мероприятие было организовано по завершению саммита европейского политического общества в Праге.

Также мы сегодня обсудили последующие шаги. Мы едины во мнении, что цены на импорт газа слишком высоки. Речь идет о том, чтобы обсудить с надежными поставщиками газа, Олаф Шольц, канцлер Германии

Чиновник добавил, что представитель правительства Норвегии Йонас Гар Стере дал четкий сигнал Берлину о том, что его страна открыта к диалогу о наращивании поставок газа в Европу. Проблема также обсуждается с Южной Кореей и Японией, так как "Европа - не остров". Шольц призвал коллег снизить стоимость на ископаемые ресурсы. Он уверен в том, что повлиять на развитие ситуации страны смогут только совместными усилиями.

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Фото и видео: YouTube / phoenix