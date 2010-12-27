В США назвали преимущества России в войне

Специалисты предоставили Вашингтону список самых сильных сторон возможного противника.

В США назвали основные преимущества России в войне. Доклад представил правительственный аналитический отдел RAND Corporation. По мнению экспертов, Москва сильна в трех направлениях. В рейтинг попали сухопутные войска, ПВО и вооружение с дальностью действия (обычное и ядерное).

За последние 15 лет в стране успешно модернизировали оборонные комплексы, а также увеличили наступательный потенциал. В США отметили наработки Кремля в космической отрасли, радиоэлектронике, разведке.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия не намерена присоединяться к договору о полной ликвидации ядерного оружия.

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