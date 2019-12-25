Журналист подчеркнул, что давление Соединенных Штатов не остановит строительство российского газопровода.

В США назвали бессмысленным новый пакет санкций против "Северного потока -2". Об этом заявил колумнист Кеннет Рапоза.

В Вашингтоне вновь развернута активная деятельность, связанная с санкциями против "Северного потока -2". В июне был внесен законопроект, в котором санкции касались компаний, помогающих в строительстве газопровода. Затем, на этой неделе, американские конгрессмены выдвинули новый проект против России. Рапоза уверен, что ограничения "станут новым витком энергетической войны между Москвой и Вашингтоном". Он подчеркнул, что в Киеве по достоинству оценили новый пакет санкций. Это связано с тем, что Украина боится потерять доходы от транзита голубого топлива.

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