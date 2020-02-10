Большой проблемой для войск станут реки.

В США нашли "естественное препятствие" для победы в войне с Россией. Журналисты напомнили, что в случае конфликта поле действий развернется на территории Восточной Европы. Breaking Defense считает, что преградой для американцев станут многочисленные реки. В частности, Вислы, которая протекает через всю Польшу с юга на север.

Для отступления или переброски подкрепления военным придется использовать мосты. Сейчас переправы редко могут выдержать груз более 55 тонн. Танк НАТО M1 Abrams, британский Challanger II, немецкий Leopard II и французский Leclerc не смогут пройти. Они весят около 60 тонн, что закрывает для них возможность использования многих мостов.

Напомним, что переправы строились еще во время холодной войны. Они должны были выдерживать советские 45-тонные танки.

Ранее Piter.tv писал о том, что НАТО обвинило РФ в преследовании американских спутников.

Видео: YouTube/MILITARY CHANNEL