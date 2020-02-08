НАТО обвинило РФ в преследовании американских спутников

Об этом в интервью изданию Washington Examiner заявил генерал альянса, Андре Ланата.

Глава Объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Андре Ланата заявил в интервью журналистам, что Россия преследовала в космосе спутники из США. Генерал отметил, что в сегодняшнем космическом пространстве наиболее опасными для стран Запада являются аппараты из РФ и КНР. Он считает, что аппараты часто находятся вблизи зарубежных спутников.

Один из спутников-"инспекторов" "увязался" за аппаратом разведки из США. Якобы он был запущен Россией, считает Ланата. Он заявил, что эксперты из США пока не могут дать ему отпор и определить его назначение.

РФ и Китай намерены "сломить" американские системы геолокации, считает генерал.

Ланата добавил, что раньше пространство космоса считалось безопасным.

Ранее стало известно о том, что Украина намерена создать две базы в Донбассе по стандартам НАТО. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Базы намерены разместить в Мариуполе и Северодонецке. Соответствующие постройки возведут в полях. Украина заявила, что нацелена на развитие строительства инфраструктуры.