Базы разместят в Мариуполе и Северодонецке.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что Украина намерена создать две базы в Донбассе по стандартам НАТО. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО", — отметил Загороднюк.

Изветсно, что базы намерены разместить в Мариуполе и Северодонецке. Соответствующие постройки возведут в полях. Украина заявила, что нацелена на развитие строительства инфраструктуры.

Ранее мы сообщали о том, что у армии Украины заметили оружие Российской империи.