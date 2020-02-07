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Украина намерена создать две базы в Донбассе по стандартам НАТО

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Базы разместят в Мариуполе и Северодонецке.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что Украина намерена создать две базы в Донбассе по стандартам НАТО. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО", 

— отметил Загороднюк.

Изветсно, что базы намерены разместить в Мариуполе и Северодонецке. Соответствующие постройки возведут в полях. Украина заявила, что нацелена на развитие строительства инфраструктуры.

Ранее мы сообщали о том, что у армии Украины заметили оружие Российской империи.

Теги: мировые новости, новости россии, общество, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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