Бойцы оснащены пулеметом "Максима".

У армии Украины заметили оружие Российской империи. По данным журналистов из The Drive, техникой управляют ВСУ в Луганском области. Ранее в конце января местный телеканал опубликовал на YouTube-канале сюжет, подтверждающий информацию об устаревшем оружии.

Военные используют боевые машины времен Первой мировой войны. В частности, речь идет о пулемете Максима. Это оружие распространилось с середины 1880-ых годов. Оно активно использовалось в Российской империи. Даже если бы пулемет являлся последней моделью M1910, созданной в СССР, то ему все равно бы уже было около 75 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что жители Чёрной речки нашли уснувшего с пулемётом мужчину.

Фото и видео: YouTube/5 канал