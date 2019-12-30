Картина маслом: жители Чёрной речки нашли уснувшего с пулемётом мужчину

Возможно, пулемёт конструкции Дегтярёва.

По словам жителей Школьной улицы, они заметили спящего в кустах мужчину недалеко от поликлиники рано утром.

Его разбудили, после чего мужчина назвал имя и место жительства.

По предварительной информации, он приехал из Мурманска и работает в Петербурге. Владеет копировальным центром, до собственной постели не дошёл лишь несколько сотен метров.

Почему он уснул на улице и откуда у него появился пулемёт - пока не известно.

В региональном управлении МВД отметили, как сам граждан уверял, что пулемёт – всего лишь безобидный макет.

Ранее мы сообщили, что на офис банка на улице Савушкина совершили разбойное нападение.

Фото: Pixabay