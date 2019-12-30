Картина маслом: жители Чёрной речки нашли уснувшего с пулемётом мужчину

По словам жителей Школьной улицы, они заметили спящего в кустах мужчину недалеко от поликлиники рано утром.
Его разбудили, после чего мужчина назвал имя и место жительства.
По предварительной информации, он приехал из Мурманска и работает в Петербурге. Владеет копировальным центром, до собственной постели не дошёл лишь несколько сотен метров.
Почему он уснул на улице и откуда у него появился пулемёт - пока не известно.
В региональном управлении МВД отметили, как сам граждан уверял, что пулемёт – всего лишь безобидный макет.
Ранее мы сообщили, что на офис банка на улице Савушкина совершили разбойное нападение.
Фото: Pixabay
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